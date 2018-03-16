Нацбанк обеспокоился состоянием кредитных портфелей финучреждений и их потерями при переходе на международные стандарты финансовой отчетности 9-го поколения.

В связи с этим регулятор телеграммой №32-0010/13805 запросил у подопечных соответствующие данные, пишет UBR.ua.

"С целью обобщения информации по банковской системе по группировке кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, и параметров ожидаемых убытков в соответствии с требованиями МСФО 9 просим заполнить анкету", — говорится в ней.

Анкета, надо сказать, детальная. НБУ собирается информацию по видам займов: на покупку жилья, покупку транспортных средств, потребительские кредиты, кредитные карты, кредиты малому бизнесу. Просит оценить возможность дефолта по ним и рассчитать потери банка от него.

У банков есть месяц на подготовку этого отчета: Нацбанк потребовал отправить ему всю информацию до 16 апреля.

Интересно, что ранее нацбанковские чиновники уверяли общественность в том, украинская банковская система сможет безболезненно перейти на МСФО 9. Что некоторым банкам лишь единожды придется несколько нарастить свои капиталы, после чего не предвещается существенных проблем. А из контекста последнего запроса чиновников следует, что у них было недостаточно сведений для сколько-нибудь объективных выводов, и что прогнозы были голословными.

Ранее "Страна" сообщала, что низкая инфляция и возвращение кредитов. Смолий назвали главные цели НБУ на ближайшие годы.

Также банки так и не подняли украинцам ставки по депозитам, но повысили проценты по кредитам.