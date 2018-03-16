Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.

Глава государства отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. "В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, вверенные мною под Ваше командования. На Ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный главнокомандующий разделяю с Вами эту ответственность", - отметил президент.

Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

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