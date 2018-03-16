Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка (Киев) в хищении денег государственного учреждения: он причинил убыток на 16,7 млн грн.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, в результате его действий государственному банку нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн", - указано в сообщении.

Банкир уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Досудебное следствие продолжается.

Согласно сообщению пресс-службы Ощадбанка, мера пресечения по решению суда применена к руководителю одного из его департаментов. "По имеющейся в банке информации, указанные обстоятельства касаются операций, проводимых в период до 2014 года. Банком получены соответствующие документы, решение суда будет выполнено должным образом. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Банк работает в стандартном режиме", - заверили в пресс-службе Ощадбанка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, мера пресечения по решению суда применена к директору казначейства Ощадбанка.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник госбанка во время операций с облигациями внутреннего государственного займа, принадлежащих АО "Ощадбанк", наладил преступную схему завладения банковскими средствами. Так, через посредников служащий отчуждал указанные облигации себе и другим физическим лицам, а полученные от выплаты дохода по облигациям денежные средства присваивал лично и перечислял вышеупомянутым физическим лицам", - поясняется в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луцке поймали хакеров, которые через мобильное приложение воровали деньги со счетов.

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