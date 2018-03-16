В день голосования на выборах президента России в воскресенье, 18 марта, украинские националисты намерены пикетировать посольство России в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам первого замглавы партии "Национальный корпус" Назара Кравченко, в акциях примут участие ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14".

"Мы планируем с самого момента открытия участка для голосования, с 8:00 мирный пикет. Также мы проведем небольшой флешмоб. Будем проводить разъяснительную работу, так сказать, украинскую пропаганду с теми, кто будет приходить голосовать", - сказал Кравченко и добавил, что актвисты Нацкорпуса не будут препятствовать тем, кто придет к посольству для волеизъявления.

В свою очередь, координатор организации "С14" Сергей Мазур тоже отметил, что активисты намерены провести мирную акцию.

"Мы также подготовим специальный баннер с фотографиями узников Кремля", - сказал он.

В свою очередь внефракционный народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода"), выступая с трибуны Верховной Рады высказал мнение, что проведение голосования на выборах президента России в участках для голосования в Украине является абсолютным нарушением международного права и "покушением на нашу страну".

"Мы понимаем, что это абсолютный маразм, когда на территории, подконтрольной Украине, будут проходить эти выборы - в четырёх городах, в дипломатических представительствах РФ - в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. И когда "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", другие силы... говорят что они будут проводить акции в эти дни под этими представительствами страны- агрессора, чтобы не допустить этого позора..., то что заявляет Национальная полиция? Она говорит, что мы будем усиливать охрану диппредставительств, мы не будем высылать вон российских дипломатов из Украины, как это сделала Великобритания за одного или двух своих граждан, а мы будем их усиленно охранять, потому что это для нас очень важно, чтобы на территории Украины Путин получил голоса", - сказал депутат и подчеркнул, что националисты будут обязательно проводить акции протеста, и "мы и призываем всех украинцев делать выводы из таких ситуаций".

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС обещают не признать результаты выборов президента России в Крыму.

Также мы сообщали о том, что ЦИК России обнародовал декларацию Путина о доходах.