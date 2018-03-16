В Украине действительно существовала тайная тюрьма СБУ, в которой незаконно держали и пытали людей с неподконтрольных территорий Донбасса.

Это выяснили журналисты "Громадского ТВ", которые опубликовали расследование о тайном каземате. Они пообщались с людьми, которые там сидели и нашли доказателства правоты их слов.

О существовании тюрьмы еще два года назад заявили в международной организации Amnesty International. Под давлением правозащитников прокуратура даже начала расследование по этой теме - но закрыла дело еще год назад, не обнаружив состава преступления.

Как всплыла тема с тюрьмами

Главные события этой истории крутятся вокруг Харьковского изолятора СБУ, который официально закрыт еще со времен СССР. Именно там до 2016 года, по данным Amnesty и Human Rights Watch, содержались и подвергались пыткам по меньшей мере 18 человек.

Сколько заключенных было там за все время – остается только гадать. Первые интервью с пятеркой узников правозащитники сделали еще два года назад. Тогда же в международных докладах начали появляться шокирующие подробности о "быте" нелегальной тюрьмы. К слову, "прославился" не только Харьков.

Уже в отчете Управления ООН по правам человека за 2016 год говорилось о существовании нескольких незаконных тюрем СБУ. Как правило они находятся в подвалах зданий областных управлений – именно в них тайно удерживаются заключенные, которых обвиняют в сепаратизме.

Зачастую эти обвинения – крайне спорные с юридической точки зрения. Людей могли схватить и подвергнуть истязаниям, основываясь на слухах, отказу кричать "Слава Украине" или "подозрительной внешности".

Разумеется, никакой судебной перспективы такие дела бы не имели. Поэтому, по данным ООН, СБУ создала ряд закрытых мест, доступ куда не предоставляется ни одной международной организации, не говоря уже о местных адвокатах.

Так, в мае 2016 года сотрудников ООН не впустили в управления СБУ в Мариуполе и Краматорске. В ответ комитет по пыткам пригрозил свернуть свою деятельность в Украине и в итоге покинул страну, что вызвало большой скандал.

Чудесное освобождение после окрика с Запада

Но вернемся к Харькову. В июле 2016 года местное СИЗО СБУ попало в отчет Amnesty International. А уже через месяц эта организация заявила, что из каземата внезапно начали выпускать заключенных - и освободили 13 человек.

Видно, история действительно наделала много шуму. И дальше события понеслись стремительно.

В сентябре 2016 года вопрос о тайной тюрьме задали главе СБУ Василию Грицаку на брифинге в Харькове. Он довольно раздраженно ответил, что это сепаратисты пытают украинцев. А потом "экспромтом" предложил журналистам посетить сам изолятор.

"Я не исключаю того, что я могу чего-то не знать. Но я сейчас предложил откровенно, это экспромт, заехать и посмотреть на эту тюрьму, о которой все так много говорят. Мне неизвестно о том, что там кто-то кого-то держал", - сказал глава СБУ.

В тот же день эта экскурсия состоялась. Харьковские СМИ оперативно показали видео из тюрьмы, которую проверяет лично Грицак. Конечно, никаких "сепаратистов" там не оказалось.

Но обнаружилось кое-что другое.

Что не так в потемкинской деревне

Журналистов, которые сняли новый фильм о харьковской тюрьме, удивил факт наличия свежего ремонта в стенах изолятора, который, повторимся, официально был давно закрыт.

Впрочем, у СБУ нашлось объяснение: мол, изолятор готовили к Евро-2012, где должны были содержаться иностранные правонарушители. Именно этим объясняли душевые кабины, которые, к удивлению журналистов, оказались в камерах.

При этом сама спецслужба признаёт, что за время чемпионата здесь так и не было ни одного нарушителя.

На запрос предоставить документы о проведении этого ремонта именно к ЕВРО-2012, в СБУ ответили, что все бумаги уничтожены за давностью срока.

Тогда, по данным журналистов, они проверили, проводились ли подобные ремонты в специзоляторах СБУ других городов, принимавших еврокубок – Донецке и Львове. Оказалось, что нет.

"Ты кто, сепар?"

Однако в распоряжении журналистов оказались и более весомые доказательства, что с изолятором в Харькове не все так просто.

Они пообщались с пятью лицами, которые утверждают, что больше года их содержали без суда и следствия в этом изоляторе. Это Это Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко.

Все пятеро в 2014 году так или иначе помогали сепаратистам – вешали флаг "ДНР", организовывали "референдум". Но официальных обвинений за это им не предъявлено по сей день.

Трем из них показали видео экскурсии, организованной СБУ. Все трое рассказали о деталях, которых не было заметно на видео Грицака. "Громадское" проверило эти факты во время визита в Харьковское управление СБУ и нашло те же детали тюремного быта, о которых рассказывали люди.

Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами протерли, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны.

Есть еще одно важное совпадение. Заключенный Николай Вакарук утверждал в беседе с Amnesty, что его однажды вывозили на операцию в областную больницу – у Вакарука отказали почки. Журналисты проверили – и персонал больницы подтвердил, что мужчину привозили в сопровождении охраны и лечили под вымышленным именем Сергея Иванова.

Ранее Вакарук рассказывал, что в Харьковском СИЗО антимайдановцев постоянно избивали в душевой и кормили впроголодь.

Таким образом, говорят авторы расследования, они получили первые существенные доказательства наличия тайной тюрьмы в Украине.

Бывшие узники рассказывают, как они попали в тюрьму.

- Привезли, поставили перед камерой, говорят: "Снимай пакет". Я стащил его с головы. Вижу - открываются двери. В камере народа около 15 человек. Ребята в камере улыбаются: "Ты кто, сепар?" Да, сепар, говорю. "Ну, не бойся, здесь все свои", - вспоминает Ашихмин.



По его словам, их заставляли писать вербовочные расписки на имя тогдашнего начальника СБУ Харьковской области Александра Пивовара, где нужно было заявить о неразглашении содержания в изоляторе.

"Нам объяснили: если не подпишем, не отпустят. Мы согласились бы на что угодно, лишь бы вырваться домой", - рассказывает Ашихмин.

Интересные детали всплыли и на тему ремонта СИЗО. Ашихмин, Вакарук и Иллюхин утверждают, что ремонт в камерах делали не к ЕВРО-2012, а позже, уже когда они находились там.

Говорят, что человек, который этим занимался - ландшафтный дизайнер из Дружковки Юрий Тищенко. Его также удерживали там - подозревали в патрулировании города вместе с боевиками. В интервью "Громадскому" Тищенко рассказал, как клал плитку и устанавливал сантехнику в СИЗО. А заодно и перекрашивал двери из бежевого в серый.

Журналисты, когда приехали в изолятор, подтвердили, что двери, если отлущить краску - бежевого цвета.

"Били, угрожали убить жену и дочь". История Бескоровайного

"Страна" вспоминает, как задерживали и где держали одного из упомянутых в расследовании людей – Константина Бескоровайного. Детали его истории содержатся в докладе Amnesty.

58-летний депутат горсовета Константиновки, врач-стоматолог и член Компартии провел 15 месяцев в непризнанных тюрьмах СБУ в Краматорске, Изюме и Харькове. Его обвиняли в том, что он планировал отравить местную систему водоснабжения.

"Пять или шесть человек в масках, один из них был вооружен автоматом, сломали мою дверь с кувалдой и бросили меня на землю. Oни не представились, но меня обвинили в терроризме и сепаратизме. Один из них держал меня ногой, периодически нанося удары в грудь, а остальные обыскивали мою квартиру",- так начинается история спасшегося из незаконного плена.

После обыска неизвестные посадили его в фургон без номерных знаков и надели мешок на голову. На "допросах" его били, угрожали убить жену и дочь, а самому депутату грозили изнасилованием. Затем Бескоровайного закрыли на 15 месяцев. В период с декабря 2014 года по май 2015 года он ни разу не покидал свою камеру и не выходил на свежий воздух.

С мая 2015 года охранники начали разрешать заключенным короткую прогулку в маленьком огороженном дворе два раза в месяц. Охранники часто говорили Бескоровайному и другим заключенным, что вынуждены покупать еду арестованным за свои собственные деньги, повторяя "вы не существует" и "для вас даже нет бюджета".

25 февраля 2016 года Бескоровайного отвезли на Харьковский автовокзал, дали 200 гривен и заставили купить билет домой. Также ему велели сообщить родным, что он скрывался все это время по собственному желанию.

Парадоксально, но факт: на пресс-конференции 19 декабря 2014 пресс-секретарь СБУ Маркиян Лубкивский рассказывал об этом военнопленном. Он говорил, что контрразведывательные службы и СБУ задержали "безумного коммуниста, члена местного совета" из Константиновки, который планировал "террористические атаки".

Авторы доклада считают, что спикер спецслужб говорил именно о Бескоровайном, потому что в горсовете Константиновки на тот момент лишь он один был членом Компартии.