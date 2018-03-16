Девять человек стали жертвами крушения американского военного вертолета, которое произошло в Ираке на границе с Сирией. Об этом сообщает издание riafan.ru.

Среди погибших - два члена экипажа и семеро спецназовцев.

По данным издания, вертолет "Черный Ястреб" разбился накануне приблизительно в 21:00 по местному времени. Воздушное судно следовало по маршруту от американской военной базы Эт-Танф, которая расположена на границе Сирии и Иордании, на другую базу - в Аш-Шаддади.

"Катастрофа произошла на иракской территории, американские воздушные суда вынуждены делать петлю на маршруте, чтобы облететь позиции правительственных войск Сирии. Ведь официальный Дамаск никаких воздушных коридоров для военной авиации США не предоставлял и расценивает пребывание американских военных на своей территории как противозаконные действия", - пишет издание.

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