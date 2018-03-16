В качестве главы набсовета Украинского культурного фонда Марина Порошенко будет принимать участие в решениях о распределении бюджетных средств на культурные проекты стоимостью более 500 тысяч гривен каждый, но не будет заполнять декларацию о доходах.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Отмечается, что Порошенко не получает деньги за работу на посту главы набсовета, поэтому на нее не распространяются требования закона О предотвращении коррупции.

В Минкультуры журналистам сообщили, что в текущем году на культурные проекты из государственного бюджета фонд потратит 207,5 млн гривен.

По словам министра культуры Евгения Нищука, Марина Порошенко будет работать не за деньги.

"Председатель и члены наблюдательного совета работают исключительно на общественных началах", - уточнил он.

Именно факт бесплатной работы главы Украинского культурного фонда и вызвал предостережения в юридическом управлении Верховной Рады еще перед принятием закона Об украинском культурном фонде.

"Фонд является бюджетным учреждением, а потому, исходя из требований ... Бюджетного кодекса, его руководитель является должностным лицом, наделенным ... правами и обязанностями по управлению бюджетными средствами. Итак, такое лицо не может осуществлять свою деятельность на общественных началах без оформления трудовых отношений", - говорится в замечаниях управления.

Там подчеркнули, что электронные декларации не заполняют члены набсовета, а значит и его глава. Вместе с тем, члены дирекции фонда подают декларации о доходах.

Также в расследовании Схем говорится, что наблюдательный совет фонда, который выбрал на должность главы супругу Петра Порошенко, был избран с рядом нарушений.

Согласно соответствующему закону, двоих членов этого совета назначил президент, еще двоих - министр культуры, четырех выбирали путем интернет-голосования. Последним членом набсовета является его глава.

По данным СМИ, интернет-голосования "было не совсем прозрачным", а отдельные положения закона о фонде, которые позволяют президенту назначить двух членов наблюдательного совета, в нескольких управлениях Верховной Рады считают противоречащими Конституции.

Видео: youtube.com

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