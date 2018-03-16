Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль - дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова - бывшего соратника Березовского в Лондоне.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Также указывается, что расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи РФ готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Как сообщала "Страна", после смерти Скрипаля российские олигархи в Лондоне резко усилили охрану.

А глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин лично дал команду о применении химоружия на территории Соединенного Королевства.

После чего у Путина ответили на обвинения Британии по делу Скрипаля.

Ранее глава Минобороны Британии посоветовал России в деле Скрипаля "отойти и заткнуться".