Вчера азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнли вызвали в прокуратуру, чтобы вручить ходатайство о продлении экстрадиционной проверки еще на два месяца. Об этом в комментарии Национальному союзу журналистов Украины сообщил правозащитник, руководитель проекта БФ "Право на защиту" Дмитрий Мазурок.

Окончательное решение должен принять суд, который состоится уже сегодня.

В целом же процедура проверки длится уже почти полгода - от 20 октября. По словам Дмитрия Мазурка, процесс затянулся на такое длительное время из-за пристальное внимание СМИ, международных организаций и работу правозащитников.

"С самого начала было понятно, что Фикрета Гусейнли выдадут в Азербайджан. Процесс замедлился и откладывается благодаря большому огласки этого дела. Согласно закону, в общем правоохранители год на экстрадиционную проверку - потом должны принять окончательное решение", - разъясняет ситуацию Мазурок.

Только началась экстрадиционная проверка, защитники Фикрета Гусейнли подали в Генпрокуратуру ходатайство, в котором изложили всю хронологию событий от выезда журналиста из Азербайджана, предоставили отчеты международных организаций по ситуации с соблюдением прав человека в этой стране.

"Фактически вместо правоохранителей провели очень важную, масштабную работу. Однако и до сих пор с документами не ознакомились", - отмечает правозащитник.

Дмитрий Мазурок отмечает, что его подзащитный напуган и никому не доверяет. Особенно, после последнего нападения, произошедшего в марте, когда неизвестные мужчины ворвались в его квартиру, представившись работниками украинской полиции, и пытались силой вывести из жилья, якобы для выполнения процедуры экстрадиции.

"Фикрета спасло лишь то, что на шум сбежались соседи, хозяин квартиры, поэтому мужчины скрылись. Кто они и что было нужно - для нас загадка. Писать заявление о нападении Гусейнли боится. Несмотря на мои убеждения, говорит, что не хочет связываться с полицейскими, потому что не доверяет, - рассказывает Дмитрий. - Его позицию можно понять: Фикрету выпало немало испытаний. Он не раз беженец: из родной Армении бежал в Азербайджан, там не сложилось, нашел приют в Нидерландах, а теперь вот попал в такую ​​передрягу в Украине".

Наибольшую огласку ситуация с азербайджанским журналистом приобрела после нападения на него 5 марта. Свое заявление и обеспокоенность по этому поводу высказали правозащитные и медийные организации: ОО "Центр информации о правах человека", Платформа прав человека, Институт массовой информации, Детектор медиа, Центр демократии и верховенства права, "Интерньюз-Украина", "Информационная безопасность", Национальный союз журналистов Украины. Они обратились в Генпрокуратуру Украины с требованием закончить экстрадиционную проверку журналиста Гусейнова и предоставить ему возможность беспрепятственно вернуться в Нидерланды.

Напомним, 17 октбря в аэропорту "Борисполь" задержали оппозиционного азербайджанского журналиста - Фикрета Гусейнова, который сотрудничает с "Туран ТВ" и газетой "Азалдиг" (Азербайджан). Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре.