На Каховском водохранилище спасатели и баркасы ищут двух пропавших рыбаков
В Запорожской области на территории Каховского водохранилища ищут двух пропавших накануне рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.
По данным спасателей, утром 15 марта двое рыбаков 50 и 25 лет на баркасе вышли в Каховское водохранилище возле села Малокатериновка и до сих пор не вернулись. Последняя связь с рыбаками была 15 марта в 14:00.
В пятницу, 16 марта, на поиск пропавших отправилось шесть баркасов рыболовной артели.
В 08:30 на берегу острова Большие Кучугуры с западной стороны были найдены весло, резиновые бахилы и лодка.
Поиски пропавших рыбаков продолжаются.
Ранее "Страна" писала о том, что на Каменском водохранилище спасли со льдины 50 рыбаков, которых унесло на 2 км от берега.
Также мы писали о спасении рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине под Киевом.