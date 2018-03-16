В Запорожской области на территории Каховского водохранилища ищут двух пропавших накануне рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

По данным спасателей, утром 15 марта двое рыбаков 50 и 25 лет на баркасе вышли в Каховское водохранилище возле села Малокатериновка и до сих пор не вернулись. Последняя связь с рыбаками была 15 марта в 14:00.

В пятницу, 16 марта, на поиск пропавших отправилось шесть баркасов рыболовной артели.

В 08:30 на берегу острова Большие Кучугуры с западной стороны были найдены весло, резиновые бахилы и лодка.

Поиски пропавших рыбаков продолжаются.

Ранее "Страна" писала о том, что на Каменском водохранилище спасли со льдины 50 рыбаков, которых унесло на 2 км от берега.

Также мы писали о спасении рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине под Киевом.