Окружной административный суд Киева назначил судебное заседание по иску Романа Насирова о его увольнении с должности главы фискальной службы.

Информация о состоянии рассмотрения дела опубликована на сайте Судебной власти.

Экс-фискал судится с Кабинета министров и Государственной фискальной службы и просит восстановить его в должности.

Отмечено, что судья Наталья Клименчук рассмотрит дело в 14 часов 19 апреля.

На сайте Судебной власти также значится другой иск экс-главы фискальной службы - в Институт Кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско.

В марте 2017 Институт оказывал следствию справку, что Насиров не требует неотложной помощи. Второй ответчик по этому иску - Соколов Максим Юрьевич, председатель комиссии, подписывал заключение.

Насиров просит признать их решение незаконным и возместить моральный ущерб. Заседание по этому делу в Шевченковском райсуде назначено на 28 марта.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас ", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ завело новое дело на Насирова и проверит его латвийские счета.

Также Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС.