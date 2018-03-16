Суд рассмотрит иск Насирова, который оспаривает свое увольнение, в апреле
Окружной административный суд Киева назначил судебное заседание по иску Романа Насирова о его увольнении с должности главы фискальной службы.
Информация о состоянии рассмотрения дела опубликована на сайте Судебной власти.
Экс-фискал судится с Кабинета министров и Государственной фискальной службы и просит восстановить его в должности.
Отмечено, что судья Наталья Клименчук рассмотрит дело в 14 часов 19 апреля.
На сайте Судебной власти также значится другой иск экс-главы фискальной службы - в Институт Кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско.
В марте 2017 Институт оказывал следствию справку, что Насиров не требует неотложной помощи. Второй ответчик по этому иску - Соколов Максим Юрьевич, председатель комиссии, подписывал заключение.
Насиров просит признать их решение незаконным и возместить моральный ущерб. Заседание по этому делу в Шевченковском райсуде назначено на 28 марта.
Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас ", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".
Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ завело новое дело на Насирова и проверит его латвийские счета.
Также Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС.