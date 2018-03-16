Российские олигархи, проживающие в Британии, нанимают охранников и заказывают услуги посуточной медицины после отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.

Об этом сообщает британское издание The Evening Standard.

"Состоятельные россияне в центре Лондона усиливают свою домашнюю безопасность после атаки с помощью нервно-паралитического вещества", - говорится в сообщении.

Специалисты-консультанты олигархов в Лондоне рассказывают, что были завалены запросами от клиентов, которые обеспокоены своей безопасностью в результате отравления Сергея Скрипаля. Среди запросов - личные охранники, круглосуточный доступ к медикам, мониторинг поставки продуктов питания и осуществления проверки безопасности относительно персонала.

Отмечается, что один из клиентов даже сделал запрос на установка системы фильтрации воздуха, наподобие той, что есть в "ядерных бункерах, в своей квартире в жилом комплексе One Hyde Park на западе Лондона.

Издание пишет, что беспокойство среди олигархов усилилось и после смерти критика Путина и бывшего бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

По словам управляющего директора агентства по недвижимости Rokstone Бекки Фатеми, она уже получила полтора десятка звонков от российских клиентов "с просьбой предоставить информацию об охранниках, дополнительную охрану для домов и подключения к сервисам еды на вынос".

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ 2010 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон обвинил Путина в применении химоружия в Великобритании.

Также вещество, которым отравили Скрипаля, могли подбросить в чемодан его дочери - СМИ.