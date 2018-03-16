Новый украинский омбудсмен Людмила Денисова контролирует компанию, которая после аннексии Россией Крыма была перерегистрована на российскую налоговую. Об этом сообщает Bihus.Info, ссылаясь на соответствующие документы.

Также отмечается, что дочери Денисовой значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

До аннексии полуострова Денисова владела четвертью строительной компании "Крымжелезобетон". 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе, согласно российскому законодательству.

Основателем компании в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО "Триора", 25% уставного капитала которой внесла Денисова. Также среди основателей "Триора" значатся еще два экс-нардепа от партии "Батькивщина" Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания – "Севастопольмаринсервис". Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко.

Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости.

Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

Издание отмечет, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой 2015 и 2016 годы.

В комментарии журналистам Денисова отрицала свою причастность к компании и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада назначила новым обмудсменом нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о финансовом омбудсмене.