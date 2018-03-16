Известный советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер от инфаркта на 71-ом году жизни.

Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

"16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сказано в сообщении.

Режиссер с начала 2000-х жил и работал в Москве.

По данным источников, смерть Павловского наступила внезапно, ни о каких серьезных болезнях режиссера ранее не было известно.

Павловский устроился в одесскую киностудию режиссером-постановщиком в 1971 году после окончания ВГИКа. Он стал известен благодаря фильмам "В ритме танго", "Земский доктор", "Зеленый фургон". Также он был автором выпусков для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве скончался режиссер фильмов "Соломенная шляпка" и "Мэри Поппинс, до свидания".

Также журналисты назвали причину смерти Олега Табакова.