Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову. Она сменила на должности Валерию Лутковскую.

Назначение Денисовой вызвало множество споров. Главный из них - это конфликт интересов: Денисова - однопартиец Авакова и Петренко, которые руководят системой тюрем и СИЗО, а также полицией, где массово нарушаются права человека.

"Страна" собрала реакцию на назначение Денисовой.

История назначения Денисовой

Срок полномочий Лутковской истек 27 апреля прошлого года. Но провластная коалиция никак не могла определиться с назначением нового человека на эту должность.

"Народный Фронт" продвигал кандидатуру Людмилы Денисову, на которую в БПП не соглашались. Денисову причисляют к внутрифракционной группе министра внутренних дел Арсена Авакова, при том, что она лояльна и к Яценюку.

Здесь можно усмотреть конфликт интересов, поскольку омбудсмен должен следить за соблюдением прав и свобод человека и в МВД (которым руководит Аваков) и в пенитенциарной системе, подведомственной министру юстиции, члену политсовету НФ Павлу Петренко. Поскольку теперь это будет делать "свой" человек, ситуация, которая и сейчас далека от идеальной, может еще больше ухудшиться.

Депутаты Верховной Рады уже готовят обращение в Конституционный суд Украины, чтобы отменить решение парламента о назначении Людмилы Денисовой на пост уполномоченного по правам человека.

Об этом заявил Мустафа Найем. "Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена", - сказал он.

Факты о новом омбудсмене

Людмила Денисова родилась и училась в России. В Украину она переехала в 1989 году. С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда, исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Автономной Республики Крым. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве.

В 2000 году Денисова была арестована по подозрению в коррупции. В то время она еще занимала должность министра финансов Крыма. Денисову обвинили в том, что она на незаконных основаниях передала государственное имущество частной фирме. По слухам, тогдашний президент Леонид Кучма вмешался в происходящее и приказал закрыть все уголовные дела по Денисовой.

С 2005 года - член партии "Батькивщина", через два года прошла в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. В 2007 году парламент назначил Денисову министром труда и соцполитики, в этой должности она проработала до 11 марта 2010 года. На парламентских выборах 2012-го снова прошла в Раду от БЮТ.

В бытность Денисовой министром, ее обвинили в растрате 60 миллионов гривен, предусмотреных в госбюджете на закупку инвалидных колясок. О факте разворовывания бюджетных средств в 2008 году заявил и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.

После Майдана, с 27 февраля по 2 декабря 2014 года, она была министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка.

В период ее пребывания министром были проведены одни самых драконовских социальных реформ. В частности были заморожены пенсии и зарплаты бюджетников (при том, что инфляции резко ускорилась из-за роста коммунальные тарифов и девальвации гривны), с 1 июля 2014 года были отменены пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также были урезаны льготы по профессиональному признаку.

В октябре 2014 года Денисова в третий раз попала в парламент, уже в составе "Народного фронта". С 4 декабря — председатель комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров Верховной рады.

По данным журналистов, глава МВД Арсен Аваков наградил Людмилу Денисову пистолетом "Форт-9" на ее 55-летие, которое отмечала 6 июля 2015 года.

У Денисовой и ее дочери были доли в бизнес-компаниях в Крыму, которые после 2014 года были перерегистрирован в российской налоговой. Сама Денисова заявляла, что после аннексии не владеет никаким бизнесом на территории полуострова.

Согласно декларации за 2016 год, Денисова имеет квартиру 203 кв м и гараж в Киеве, квартиру на 119 квадратов в оккупированном Севастополе. Согласно декларации, нардеп - конечный бенефициар шести компаний.

Денисова прошла антикоррупционную проверку в аппарате ВР перед назначением на должность несмотря на то, что не указала в декларации некоторые сведения о своем имуществе. В частности, Денисова не внесла в декларацию за 2016 информацию о праве пользования объектом недвижимости, в котором она проживает.

Также у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствует информация о транспортном средстве Денисовой.

Журналисты неоднократно замечали, что Денисова ходит в Раду с сумочками всемирно известных брендов Givenchy, Bottega Venеta, Dior и Prada, стоимость которых колеблется от $ 1200 до $ 4100.

В 2011 году СМИ сообщали, что Денисова потратила на свадьбу своей дочери более 600 тысяч долларов.

Что пишут соцсети

Журналист Андрей Манчук указывает на то, что защитить свои права теперь будет сложнее:

"За вчерашней суетой с Савченко, никто не заметил важное и знаковое событие. Страна получила нового уполномоченного по правам человека. Им стала Людмила Денисова, которая занимала пост министра социальной политики в правительстве Яценюка, и в этом качестве активно участвовала в проведении грабительских антисоциальных реформ.

Но дело не только в этом. Забавно то, что новый омбудсман представляет правящую партию "Народный фронт" с рейтингом чуть больше 0%. Как и министр юстиции Павел Петренко. Как и министр внутренних дел Аваков.

То есть, если гражданина обидели подчиненные Арсена Борисовича - полицейские или интегрированные в нацгвардию добробатовцы - он должен будет жаловаться на их действия в ведомства его же однопартийцев. Они помогут эффективно защитить ваши права".

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко поделился своим наблюдением: "Мне лично крайне не понравилось, что сегодня утром наш новый омбудсмен садился в Мерседес-GL, припаркованный на тротуаре за забором прямо возле подъезда ВР на ул Грушевского.

Извините за прямоту, Людмила, это полная ерунда! Отвыкайте от этих барских провинциальных привычек".

Народный депутат Мустафа Найем высказывает недовольство назначением Денисовой из-за ее партийной принадлежности:

"Шесть лет назад, когда "регионалы" назначали своего омбудсмена, оппозиция в лице нынешних членов Народного фронта и Радикальной партии, рвали на себе рубашки, предупреждая, что уполномоченный по правам человека не может быть ставленником политической партии. Сегодня те же самые люди не моргнув глазом назначили Омбудсменом народного депутата, члена партии Народный фронт.

Вопрос даже не в том, что уполномоченного Верховной рады по вопросам прав человека назначили с нарушением всех сроков и норм Закона "Об уполномоченном Верховной рады по правам человека", Парижских принципов ООН. Проблема еще и в том, что теперь Национальная полиция Украины, Государственная пенитенциарная служба и Уполномоченный по правам человека оказались в руках одной политической силы - Народного фронта.

У меня нет личной неприязни к Людмиле Денисовой. Искренне. Уверен, она профессиональный политик и чиновник. Вопрос не в фамилиях, а в танце на граблях, за которые рано или поздно придётся расплачиваться".

Журналист Денис Иванеско напоминает о наградном пистолете от Авакова: "Денисова - первый омбудсмен, который вооружен пистолетом Форт-9, а не какими-то там знаниями права. Оружие ей подарил министр Аваков на юбилей - 55 летие. А теперь подчиненных Авакова она должна контролировать с подаренным им пистолетом. Это реальный конфликт интересов. И как с таким обмудсменом пройти выборы?"

Экс-дипломат Василий Филиппчук такжде указывает на незаконность назначения омбудсмена:

"С нарушением ряда писаных и неписаных норм и правил, отечественных и международных, сегодня был избран новый омбудсвумен Украины. Политические торги - это, конечно, не украинское изобретение, но даже в не вполне правовых и демократических странах есть красные линии, которые никогда не переходят. Одна из них - должностное лицо, которое должно защищать права человека, должно быть представителем интересов обездоленных и затравленных репрессивной правоохранительной машиной. Это должностное лицо по определению не может быть частью политических торгов - а тем более избираться с прямым нарушением духа и буквы профильного закона, Парижской принципов и ряда других международных договоренностей по института национального Уполномоченного по правам человека.

Вот о каких правах человека, о каких европейских ценностях после этого может идти речь? Тупой договорняк, обмен должностями - в стиле средневековья или латиноамериканского капитализма. Можно после этого в Конституцию хоть сто статей поместить о вступлении в ЕС и НАТО. Именно такие политические решения и показывают византийскую, антиевропейскую суть нынешнего украинского политического режима".

Журналист Вячеслав Чечило напоминает о том, как назначили предыдущего омбудсмена:

"Представитель Народного Фронта Денисова стала обмудсменом. Крепитесь, соратница Авакова будет защищать наши права. Надеюсь, что члены бывшей Партии Регионов, которые в 2012 году точно так же цинично протолкнули на эту должность удобную им Лутковскую, довольны".

Журналист Олег Синельников говорит, что при Денисовой в Минсоцполитике "процветали схемы".

"Очередное дно в этой стране пробито. Должность Омбудсмена пошла с торгов как политический лот. Не знаю о достижении Денисовой как министра соцполитики. Зато рассказывали о процветании схем. Впрочем, второе присутствовало по всем министрам. Но верите ли вы, что эта замусоленная карта из той же старой колоды заиграет новыми красками и реально будет работать на защиту прав человека? Радует одно: до конца каденции она не досидит".