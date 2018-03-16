Польша завершает работу над новой миграционной программой, которой, в частности, упрощается трудоустройство украинцев.

Об этом сообщил во время XI Форума "Европа-Украина" министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский, сообщает "Польское Радио".

Польским фирмам также будет проще трудоустраивать трудовых иммигрантов из-за восточной границы Польши. Кроме того, новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше.

Льготы, по словам министра Квецинского, будут связаны, в частности, с польским рынком труда. Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких регионах Польши и в каких отраслях нужны рабочие руки из-за пределов Польши.

В документе будет указано, какие компетенции и профессии необходимы сейчас стране. Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать целый миграционный процесс. Главные тезисы плана, по словам министра, станут известными в ближайшие дни. План, как отметил министр Ежи Квецинский, будет готов к лету.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше насчитали у себя 2 миллиона украинцев.

Также Украина теряет рабочие руки из-за потока заробитчан в Польшу - Bloomberg.