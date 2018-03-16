В УЕФА назвали точное расписание четвертьфиналов Лиги чемпионов
Сегодня, в штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки четвертьфинальных пар в Лиге чемпионов, и во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы.
После церемонии жеребьевки в УЕФА назвали и график проведения четвертьфиналов в Лиге чемпионов.
Украинские команды выбыли на стадии 1/8 финала, и поэтому наших любителей футбола интересовал вопрос, а кто же достанется "обидчикам" "Динамо" и "Шахтера".
Особо сурово жребий обошелся с итальянской "Ромой". "Волкам" придется играть с грозной "Барселоной". А "Лацио", выбивший "Динамо" будет играть с РБ "Зальцбург".
Расписание четвертьфиналов в Лиге чемпионов УЕФА
Первые матчи
3 апреля: "Севилья" - "Бавария", "Ювентус" - "Реал"
4 апреля: "Барселона" - "Рома", "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Ответные матчи
10 апреля: "Рома" - "Барселона", "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
11 апреля: "Бавария" - "Севилья", "Реал" - "Ювентус".
Напомним, ранее "Страна" сообщала, после вылета от "Лацио" Хацкевич признал, что "Динамо" просто провалило игру.