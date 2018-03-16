В Верховной Раде после инцидента с "оружием Савченко" хотят усилить меры безопасности в парламенте и изменить правила проверки народных депутатов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков, сообщает "Укринформ".

Он сказал, что готов законопроект относительно изменений к Регламенту.

"Единственный механизм избежания случаев, когда народные депутаты проходят с оружием в зал заседаний парламента, - это внесение изменений в Регламент. Между прочим, как раз сегодня утром мы говорили об этом с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Перед этим, позавчера, мы поднимали этот вопрос на заседании комитета и Парубий сказал, что Аппаратом ВР уже подготовлен законопроект, на комитете мы его быстрее доработаем", - сказал Арешонков.

При этом он не исключает, что рассмотрение нового законопроекта в парламенте возможно до лета этого года.

По его словам, подготовленный законопроект предусматривает изменение правил проверки народных депутатов, в частности во время прохождения через металлоискатель.

"Мы хотим изменить правила проверки народных депутатов, которые входят (в помещение парламента - Прим. Ред.). Если во время прохождения через металлодетектор будут обнаружены металлические вещи, народный депутат будет сразу же сдать. То есть у нас есть возможность положить их в специальных шкафов в виде сейфов и, соответственно, внутрь парламента уже заходить без никаких предметов, которые могут быть взрывоопасными, или оружия", - уточнил первый заместитель главы профильного комитета.

В то же время парламентарии видят необходимость в усилении охраны и служебных помещений ВР, а также ограждения балконов в зале заседаний.

"Мы много дискутировали и сейчас подходим к тому, чтобы технические и служебные помещения в Раде тоже были все под охраной. Ведь, например, массивная люстра в зале заседаний ВР в случае возможных диверсий при падении с потолка может накрыть две трети зала. Интересным также является вопрос относительно балконов. Мы изучали опыт парламентов зарубежных стран, в частности Швеции, где гости и журналисты могут наблюдать с балкона за работой заседания через специальное стекло. Бывают случаи, когда во время съемки у операторов могут упасть тяжелые камеры, в результате чего депутат может получить травму, даже смертельную. То есть защита мы также должны внедрить и на этом уровне", - пояснил Арешонков.

К тому же, в Раде рассматривают возможность создания в кулуарах специальных зон для общения народных депутатов и представителей СМИ.

"Аппарат ВР сейчас работает над разработкой законодательного акта, по которому можно будет сделать в парламенте так называемые "зоны для СМИ", чтобы для журналистов создать условия, где бы они могли спокойно общаться с депутатами, а не ловить их в коридорах. Но это ни в коем случае не огороженные резервации", - добавил депутат.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко, которая, по его словам, планировала теракт в здании парламента.

Ранее "Страна" сообщала, что "У нее был пистолет!". В Народном фронте и БПП придумали причину, по которой они вывели Савченко из зала Рады.

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