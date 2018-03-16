Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на территории Великобритании, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

"Это раздор с Путиным и Кремлём, и мы думаем, что, чрезвычайно вероятно, это был его приказ – использовать нервно-паралитическое вещество не территории Великобритании, европейского государства, впервые со времён Второй мировой войны", заявил Джонсон.

Он также добавил, что Британия "ничего не имеет против России".

По словам Джонсона, произошедшее (отравление экс-ГРУшника Скрипаля и его дочери - Прим.Ред.) не должно привести к русофобии.

Напомним, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Лондон приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.

Кроме того, лидеры Франции, Германии, США и Великобритании выступили с совместным заявлением, что причастность России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля является "единственным правдоподобным объяснением".

А министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России в деле Скрипаля "отойти и заткнуться".