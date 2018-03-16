Депутаты Верховной Рады готовят обращение в Конституционный суд Украины, чтобы отменить решение парламента о назначении народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой на пост уполномоченного по правам человека. Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко"). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Народный депутат пояснил, что, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена происходит тайно, через бюллетени.

Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривали в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.

Кроме того, Мустафа Найем подчеркнул, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным

"Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", - добавил политик.

Ранее "Страна" писала о том, что у Лутковской сообщили, на кого больше всего жалуются украинцы омбудсмену.

Также Лутковская просит полицию расследовать принудительное раздевание журналисток в Оболонском суде.