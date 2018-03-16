Вонзил нож себе в шею. Полиция уверяет, что мужчина в "Пузатой хате" убил себя сам
Причиной смерти мужчины в ресторане "Пузатая хата" на Подоле в Киеве стало самоубийство.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Уточняется, 29-летний мужчина несколько раз вонзил себе в шею нож. Произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.
Тело обнаружили в 11:30 прямо на входе в общепит. На входе в заведении лужа крови, пишет "Информатор".
Фото: kiev.informator.ua
На месте работают медики, следственно-оперативная группа, полиция.
Фото: kiev.informator.ua
Как рассказали очевидцы, парень умер от кровопотери в результате ранения в шею. Орудия убийства на месте преступления не обнаружили. Ресторан сейчас закрыт для проведения следствия. Пускают только правоохранителей и оперативников.
Фото: kiev.informator.ua
В полиции Подольского района рассказали, что проводится следственно-оперативная работа и от комментариев воздержались.
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом зарезали многодетную мать. Убийца нанес 10 ножевых ранений.
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