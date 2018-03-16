Причиной смерти мужчины в ресторане "Пузатая хата" на Подоле в Киеве стало самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Уточняется, 29-летний мужчина несколько раз вонзил себе в шею нож. Произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.

Тело обнаружили в 11:30 прямо на входе в общепит. На входе в заведении лужа крови, пишет "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

На месте работают медики, следственно-оперативная группа, полиция.

Фото: kiev.informator.ua

Как рассказали очевидцы, парень умер от кровопотери в результате ранения в шею. Орудия убийства на месте преступления не обнаружили. Ресторан сейчас закрыт для проведения следствия. Пускают только правоохранителей и оперативников.

Фото: kiev.informator.ua

В полиции Подольского района рассказали, что проводится следственно-оперативная работа и от комментариев воздержались.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом зарезали многодетную мать. Убийца нанес 10 ножевых ранений.

Также в Печерском районе Киева ищут двух бандитов, зарезавших мужчину. Фоторобот.