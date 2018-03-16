Против члена Вышей рады правосудия Алексея Маловацкого, в прошлом заместителя руководителя юридической службы кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко, НАБУ открыло уголовное дело. Об этом сообщает издание "Новое время Бизнес", ссылаясь на источник в НАБУ.

СМИ связывают Маловацкого с заместителем главы Администрации Президента (АП) Украины Алексеем Филатовым (считается куратором судов).

По данным источника, Центр противодействия коррупции подал заявление в НАБУ по факту злоупотребления властью со стороны члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого в интересах малоизвестной компании из окружения Президента Украины Петра Порошенко "Аркона Газ-Енергия" с целью получения неправомерной выгоды.

"Все приведенные обстоятельства указывают на то, что член Высшего совета правосудия Маловацкий Алексей Владимирович, будучи лицом, занимающим особое положение, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и указанные в заявлении фактические обстоятельства, которые требуют проверки в ходе проведения досудебного расследования", - говорится в заявлении Центра противодействия коррупции.

Как отмечает журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook, Маловацкий является креатурой бывшего главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина.

"Плодотворная (в кавычках) работа Бориса Ложкина в Администрации Президента (АП) Порошенко — наконец, начала приносить ему заслуженную известность. Люди Ложкина, которые с его подачи появились в АП, становятся фигурантами уголовных разбирательств НАБУ. А эти разбирательства, в свою очередь, раскрывают нам детали теневых схем, направленных на незаконное обогащение окружения Порошенко", - написал в соцсети журналист.

По его словам, речь идет о решении Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра Украины) передать разрешение на добычу 1,6 млрд куб. м газа и 130 тыс. тонн конденсата малоизвестной компании "Аркона Газ-Енергия" в обход открытого конкурса и по заниженной в десятки раз цене.

"После чего эта компания перешла под контроль члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, против которого НАБУ сегодня возбудило уголовное дело. Права на добычу газа и конденсата оценочной стоимостью в 450 млн долларов обошлись ему в 3,5 млн гривен… В одном из расследований, я описывал еще одну схему по оформлению на Маловацкого лакомого актива. Человек Филатова (заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов) должен был купить у одесских бизнесменов за 1 доллар 50% акций в фирмах, владеющих участком земли в Ильичевском порту (теперь - морской торговый порт "Черноморск", Одесская область) под постройку зернового терминала", - написал Дубинский.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ закончило следствие по "левым" двигателям для Львовского бронетанкового завода.

Также НАБУ проводоло обыск в Миграционной службе Киевской области.