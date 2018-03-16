Сегодня, 16 марта, в штаб квартире УЕФА прошли жеребьевки четвертьфинальных пар в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Первыми определялись четвертьфиналисты Лиги чемпионов, и жребий очень сурово обошелся с "обидчиками" донецкого Шахтера. Итальянская Рома будет играть с Барселоной, которая сейчас находится в потрясающей форме, а ее лидер Лео Месси продолжает всех восхищать своей фантастической игрой.

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы определила в соперники римскому Лацио - РБ Зальцбург, который выбил из турнира дортмундскую Боруссию.

Знаменитый футболист, экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль будет послом финала Лиги Европы в Лионе.

Эрик Абидаль на жеребьевке, фото: uefa.com

Все пары 1/4 Лиги Европы

Арсенал - ЦСКА

РБ Лейпциг - Марсель

Атлетико - Спортинг

Лацио - Зальцбург.

Игры пройдут 5 и 12 апреля, первый матч дома сыграют команды, которые в парах идут первыми.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Евгений Хачериди отказался выходить на замену в матче с Лацио.