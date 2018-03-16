Восемь туристов пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури. Об этом министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко сообщил в эфире местного телеканала "Имеди".

Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

"К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют особого внимания - это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, второй пациент из Швеции - беременная женщина, у которой боли в области спины", - сказал Сергиенко.

По словам министра, этих двух пациентов в ближайшее время на реанимобилях доставят в Тбилиси.

Сообщается также, что в Гудаури уже выехал первый вице-прмьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который на месте ознакомится с ситуацией.

Ранее сообщалось, что, скорее всего, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Но в компании "Энерго про-Джоржиа" опровергли информацию о том, что авария на канатке могла быть вызвана отключением электроэнергии, там заявили журналистам, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было".

В связи с происшедшим, МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".