В Киеве с 19:00 пятницы, 16 марта, ограничат въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Причиной такого решения властей стало ухудшение погоды и сильный снегопад.

По данным КГГА, сегодня Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме. Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

"В следствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия. 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см).Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 38 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце недели синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий. Спасатели назвали регионы Украины, куда на выходных придут снег и метели.

Также мы публиковали карту, на которой показано, как в середине марта Украина окажется во власти мокрого снега.