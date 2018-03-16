В пятницу, 16 марта, в Киеве девушка-подросток смертельно травмировалась, когда упала с высоты на недостроенном здании.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел сегодня, 16 марта, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе.

На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась девушка 2005 года рождения, которую разыскивали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что украинские экстремалы облюбовали киевские долгострои.Молодые люди устраивают на заброшенных стройках пикники с шашлыками, катаются на велосипедах, занимаются паркуром или банджи-джампингом.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге спасли подростков, которые спустились в карьер и оказались в ледяной ловушке.