Сегодня, 16 марта, в штаб квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов.

Итальянская Рома, которая выбила из турнира донецкий Шахтер, похоже дальше не пройдет, если не случится чудо. Итальянцам выпала испанская Барселона, которая на сумасшедшем подъеме.

"Заклятые друзья" каталонцев из Мадрида сыграют с другой итальянской командой. И в этом противостоянии Реала и Ювентуса явного фаворита нет.

Также капризный жребий свел вместе две английские команды. Выяснять, кто более достоин полуфинала будут Ливерпуль и Манчестер Сити, где играет украинский легионер Александр Зинченко.

Все пары 1/4 Лиги чемпионов

Барселона (Испания) - Рома (Италия)

Севилья (Испания) - Бавария (Германия)

Ювентус (Италия) - Реал (Испания)

Ливерпуль (Англия) - Манчестер Сити (Англия).

Ранее "Страна" сообщала, что после матча Рома - Шахтер судьба Фонсеки под вопросом, а Фред и Бернард точно уходят из команды.