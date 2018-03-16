После ответного матча 1/8 Лиги Европы, в котором Динамо проиграло Лацио и вылетело из еврокубка стало известно о досадном инциденте, который говорит о том, что между защитником Евгением Хачериди и руководством клуба существуют серьезные трения.

На послематчевой пресс-конференции тренер киевлян Александр Хацкевич объяснил эпизод с травмой Тамаша Кадара и кто должен был его заменить.

"С самого начала должен был выходить Хачериди. Но Женя сказал, что не сможет сыграть левого центрального защитника", - пояснил коуч бело-синих.

Как передает портал Footboom Евгений Хачереди отказался выходить на замену, и итоге Хацкевич вынужден был выпустить на поле другого игрока.

Напомним, как развивались события на скамейке запасных Динамо после травмы Кадара. Сначала начал было переодеваться Хачериди, после команды Хацкевича выйти на поле. Но потом защитник почему-то сел обратно на скамейку запасных, а вместо него вышел Артем Шабанов, для которого этот матч стал дебютным в составе "Динамо" в еврокубках.

Агент Иван Пироженко, представляющий интересы Хачериди довольно туманно прокомментировал эту ситуацию.

"Не особо хочется говорить про этот эпизод, потому что этот вопрос лучше адресовать Александру Хацкевичу. Ничего не могу сказать на счет конфликта между Хачериди и "Динамо", ведь Евгения уже не первую игру не ставят в основной состав. Это их внутренняя кухня и я не хочу туда лезть. Ситуация очень непростая. Как я вижу разрешение этого конфликта? Надеюсь, что обе стороны сумеют договориться", - рассказал Иван Пироженко.

Ранее "Страна" сообщала об итогах ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы и привела список команд-четвертьфиналистов.