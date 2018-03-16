Очевидцы рассказали подробности падения подъемника на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.

Об этом сообщает канал Mash.

"Мы наполовину успели поднялись наверх, когда произошла авария. Подъемник очень резко остановится и полетел вниз. Скорость была очень большая, не думал что канатная дорога может так быстро поехать. Через метров 70-100 мы резко остановились. По рации соседям сказали, что шесть подъемников налетели друг на друга", - рассказал Антон.

Его подруга Катя рассказала, что им пришлось полтора часа висеть, пока спасатели не вытащили людей с оборвавшихся подъемников. "Потом с помощью веревок нас сняли", - добавила Катя.

Очевидцы не увидели раненых - их оперативно увезли.

Видео: t.me/breakingmash

Ранее "Страна" сообщала, что на горнолыжном курорте в Австрии туристов снимали с подъемника вертолетами.

Также опубликовано видео, как лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике.