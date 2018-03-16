В пятницу, 16 марта, на Подоле в Киеве обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Поступила информация, что только что на Подол е, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется.Ресторан закрыт на входе дежурит полиция", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Очевидцы сообщили "Стране", что в районе Контрактовой площади много полиции, следователи.

Фото: Страна ua

Напомним, что под Киевом парень забил насмерть 83-летнюю пенсионерку, потому что считал ее ведьмой.

Как сообщала "Страна", в поселке Ирпень Киевской области неизвестные убили семейную пару пенсионеров, а все их жилье буквально перевернули вверх дном.