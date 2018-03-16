Радио "Пятница" выплатило крупнейший за всю историю языковых квот в Украине штраф -327,8 тыс. гривен.

Об этом в Facebook написал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница", является крупнейшим за все время действия квот", - написал Костинский.

Он уточнил, что с 07:00-14:00 доля песен на украинском языке на этой радиостанции составила 29% вместо положенных по закону 30%.

Фото: facebook.com/s.kostynskyi

Напомним, что в Нацсовете назвали победителей выполнения украинских квот на радио.

Как сообщала "Страна", музыканты, поющие на украинском, заявили о неэффективности языковых квот в радиоэфире.