Сегодня на заседание Верховной Рады пришло очень мало народных депутатов. Сессионный зал был почти пустым. При этом еще накануне, в четверг, здание под куполом "ходило ходуном" от событий с Надеждой Савченко и кадровых назначений.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Информацию о пустом парламенте подтвердил нардеп Борисла Береза в Facebook.

"Пятница. Сессионный зал ВР. 12-30. В зале 50 депутатов. Откуда я знаю так точно количество присутствующих? Просто все, кто в зале записались на возможность выступить с трибуны ВР, видны в списке. Увы, всего лишь 50 депутатов из 426. А к концу заседания будет.... Увидите сколько. Финальное фото выложу после 14-00, - написал он.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Ранее "Страна" сообщала, что вчера Рада смогла назначить главу НБУ, Омбудсмена, руководителя Счетной палаты и что это значит для страны.

Также Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.