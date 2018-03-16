Крупный инцидент произошел в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури. Там сломался подъемник и люди с огромной скоростью полетели вниз. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным ресурса, в результате этого ЧП пострадали 12 человек. По предварительной информации, люди получили ушибы и переломы.

Также есть данные о том, что поломка подъемника произошла после того, как он не работал целую неделю.

Скорее всего, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.

На месте работали три экипажа спасателей и медиков. Пострадавших перевезли в амбулаторию Гудаури. В настоящее время медики оценивают состояние всех пациентов как средне тяжелое.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра.

Власти Грузии связалась с компанией "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит канатные дороги и заявили, что компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших.

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