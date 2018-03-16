Сегодня в супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой в Киеве произошло ЧП с участием подростков.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины. На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками.

Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию. Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но молодые люди начали прыгать и на полицию.

Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыли 4 наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.

Видео содержит нецензурную лексику.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Очевидцы говорят, что на них инцидент навел настоящий ужас.

Пользователь социальной сети Facebook Инна Шпак заявила, что уже 2 месяца школьники безнаказанно осуществляют погромы в этом гипермаркете "Ашан".

"Чуть пришла в себя и пишу. Хорошо, что есть еще очевидцы и мы ехали вместе на такси. Сегодняшний погром в Ашане на Берковецкой, 6 - это зрелище не для слабонервных. Где-то 30 человек подростков ворвалось в Ашан, в масках и без, среди них девочки и мальчики, если так можно их называть на вид 9-10 классы, подростки. Они были настолько агрессивны и сметали все на своем пути, что я в начале не поняла куда попала. Кинематографический треш "механического апельсина" Кубрика, ставший реальностью", - сообщает она.

Очевидец говорит, что затем банда напала на трех охранников, те начали отмахиваться. "Летели вещи, куча матов. Сзади на спину охраны прыгали еще другие", - сообщила она.

После приезда полиции она успела пообщаться с охраной, которая рассказала, что такие набеги уже 2 месяца продолжаются. По словам охраны, "берковецкая банда" школьников в масках, забегают в супермаркет, крушат полки, берут товар и агрессивно себя ведут.

"Родители, контролируйте своих детей после школы. Эти сегодня были под наркотою явно в неадеквате. Лично я в ступоре была. Даже не знаю, как такая банда могла себя так быстро проявить и тормошить массив. Поспрашивайте своих детей, может кто что знает. Я уверена, еще появятся статьи на эту тему. Но больше всего удивляет другое - почему об этом никто не пишет и не предпринимает никаких мер, почему не арестовывают подростков. Страна скатывается в беспредел и криминальное безумие, на фоне тотальной безнаказанности. У нас еще есть государство?", - резюмировала киевлянка.

Фото: facebook.com/inna.shpak.54

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева двое подростков избили и ограбили прохожего.

Также киевским подросткам, которые в новогоднюю ночь зверски избили парня на улице, грозит 10 лет.