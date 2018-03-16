Журналисты нашли новые подтверждения существования "тайных тюрем СБУ". Об этом сообщает "Громадське".

Журналистам издания удалось поговорить с пятью людьми, которые утверждают, что они более года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия.

Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко рассказали, что в 2014 году они помогали сепаратистам на Донбассе - организовывали псевдореферендум, вешали флаг так называемой "ДНР", но никаких официальных обвинений против них не выдвинули.

Как пишет издание, мужчины поведали о таких деталях тюремного быта, о которых невозможно узнать из открытых источников.

"Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами сделали, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", - пишет издание.

Журналисты проверили показания одного из мужчин - Николая Вакарука. Они побывали в харьковской больнице, в которую, по утверждению Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию - под вымышленным именем, в сопровождении сотрудников СБУ.

Отмечается, что мужчину узнал персонал больницы и даже назвал имя, под которым его лечили.

В свою очередь в СБУ отрицают факт существования тайных мест содержания.

"А наличие душевых кабин и ремонта в изоляторе, который официально не работает с советских времен, объясняют тем, что изолятор готовили к Евро-2012", - пишет издание.

Предполагалось, что в этом изоляторе должны были удерживать иностранных болельщиков - нарушителей общественного порядка. Однако, по словам сотрудников СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей.

Издание пишет, что направило официальный запрос в СБУ, в котором журналисты задают вопрос о том,, когда делали ремонт к Евро-2012, кто был подрядчиком и сколько денег потратили.

"Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожили в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также распросили в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи Евро-2012, обустраивали ли они неработающие изоляторы к чемпионату. Нам ответили, что нет", - сообщает издание.

Кроме того, по информации издания, было закрыто единственное дело по факту незаконного содержания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций.

Тогда пострадавшим признали Константина Безкоровайного. Однако его дело закрыли 10 марта 2017 года. Причиной, по утверждениям военной прокуратуры, стало отсутствие состава преступления.

Ранее "Страна" писала о том, что из тайной тюрьмы СБУ в Харькове освободили всех заключенных.

Также глава СБУ Василий Грицак не отрицал наличие тайных тюрем.