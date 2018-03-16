Посол США Мари Йованович, глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, глава Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас и глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников раскритиковали президентский закон о национальной безопасности. Об этом они сообщили в письме адресованном Петру Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от БПП Светлана Залищук.

В документе говорится, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО. Администрация Президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но в конце концов полностью проигнорировали эти обязательства.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля. Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации ".

Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе "прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и засекреченной информации) ".

Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Напомним, законопроект о национальной безопасности Порошенко зарегистрировал в Раде 28 февраля.

"Страна" проанализировала, что означает для украинцев законопроект о нацбезопасности. Наиболее существенные изменения этот законопроект внесет в законодательство, которое касается Министерства обороны. Так, министр будет назначаться на должность Верховной Радой по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!