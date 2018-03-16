Посол США Мари Йованович, глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, глава Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас и глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников раскритиковали президентский закон о национальной безопасности. Об этом они сообщили в письме адресованном Петру Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от БПП Светлана Залищук.

В документе говорится, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО. Администрация Президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но в конце концов полностью проигнорировали эти обязательства.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля. Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации ".

Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе "прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и засекреченной информации) ".

Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Напомним, законопроект о национальной безопасности Порошенко зарегистрировал в Раде 28 февраля.

"Страна" проанализировала, что означает для украинцев законопроект о нацбезопасности. Наиболее существенные изменения этот законопроект внесет в законодательство, которое касается Министерства обороны. Так, министр будет назначаться на должность Верховной Радой по представлению президента Украины из числа гражданских лиц.