Гривна продолжает терять позиции на межбанке
В пятницу, 16 марта, котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 26,35-26,40 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
Средние курсы валют на межбанке к 12:00 зафиксировались на следующем уровне:
Доллар - 26,35-26,40 гривны;
Евро - 32,45-32,51 гривны;
Российский рубль - 0,4581-0,4593 гривны.
Фото: charts.finance.ua
Напомним, что 16 марта по курсу НБУ евро и доллар подорожали сразу на 25-26 копеек.
Как сообщала "Страна", в Украине третий день подряд наблюдалось активное подорожание доллара: 15 марта его курс на межбанке потяжелел на 14 копеек (41 — со вторника), а к вечеру зафиксировался в рамках 26,27-26,31 грн/$.
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