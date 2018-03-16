В пятницу, 16 марта, котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 26,35-26,40 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средние курсы валют на межбанке к 12:00 зафиксировались на следующем уровне:

Доллар - 26,35-26,40 гривны;

Евро - 32,45-32,51 гривны;

Российский рубль - 0,4581-0,4593 гривны.

Фото: charts.finance.ua

Напомним, что 16 марта по курсу НБУ евро и доллар подорожали сразу на 25-26 копеек.

Как сообщала "Страна", в Украине третий день подряд наблюдалось активное подорожание доллара: 15 марта его курс на межбанке потяжелел на 14 копеек (41 — со вторника), а к вечеру зафиксировался в рамках 26,27-26,31 грн/$.