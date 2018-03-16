Низкая инфляция и возвращение кредитов. Смолий назвали главные цели НБУ на ближайшие годы
Низкая и стабильная инфляция, а также восстановление кредитования являются одними из главных целей НБУ.
Соответствующие положения закреплены в Стратегии центрального банка на среднесрочный период, сообщает сайт регулятора.
В частности, Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:
1. Низкая и стабильная инфляция.
2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.
3. Возобновление кредитования.
4. Эффективное регулирование финансового сектора.
5. Свободное движение капитала.
6. Финансовая инклюзивность (финансовая доступность - Прим. Ред.).
7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.
"Сейчас у нас есть мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. У НБУ есть четкое видение и программа: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", — сказал глава Нацбанка Яков Смолий.
15 марта ВР утвердила Якова Смолия на должность главы НБУ.
Ранее "Страна" сообщала о продавеце банков и кураторе новых монет. Что известно о Якове Смолие, возглавившем НБУ.
Также МВФ порадовало назначение Якова Смолия главой НБУ.