Вчера, 15 марта, киевское Динамо проиграло ответный матч 1/8 Лиги Европы римскому Лацио и вылетело из еврокубка (0 - 2). В матче также получил травму и вынужден был покинуть поле защитник Тамаш Кадар.

После матча тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал о причинах неудачной игры и характере травмы защитника.

Об этом передает официальный сайт клуба.

- Что с Кадаром?

- У Тамаша достаточно серьезное повреждение. По той динамике, которая была, он почувствовал щелчок в задней поверхности бедра. Пока не могу сказать, на какой срок он вылетел, но травма достаточно серьезная.

- Когда травмировался Кадар, у вас был выбор, кого выпустить на поле – Шабанова или Хачериди. Почему ваш выбор остановился на первом?

- С самого начала должен был выходить Хачериди. Но Женя сказал, что не сможет сыграть левого центрального защитника.

- Со стороны показалось, что команда вышла на матч с дрожью в коленях, много позволялось итальянцам с первых минут...

- Мы предполагали, а затем и поняли по их составу, что будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контригры, выхода из обороны. Этот натиск мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня.

- Известно, что "Лацио" хорошо играет от обороны, но почему в этом матче все произошло с точностью до наоборот?

- Могу сказать, что уровень игроков "Лацио" намного выше, чем у наших футболистов. Это надо признать. Не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне, поэтому мы полностью, особенно в первые минуты, провалили игру. Постепенно захватили инициативу, владели мячом, но класс футболистов на сегодня выше у "Лацио".

- "Динамо" вышло в 1/8 финала, где вылетело от довольно сильного соперника. Как вы в целом оцените еврокубковую кампанию для команды?

- Конечно, хотелось пройти дальше, но не получилось. Я поблагодарил ребят за это выступление и сказал, что только в таких играх можно увидеть класс наших футболистов. Но у нас нет времени расстраиваться, поскольку впереди тяжелая игра в воскресенье в чемпионате.

- Кендзера и Морозюк на правом фланге совсем не навязывали борьбы. Это был такой план на игру или они решили сконцентрироваться больше на защите ворот?

- В первой игре их связка на фланге была довольно активной. Что им не удалось в сегодняшней игре, мы разберем потом. Но такой установки, чтобы сконцентрироваться исключительно на обороне, не было.



Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы, пропустив два мяча в игре с "Лацио" дома.