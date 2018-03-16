Министр иностранных дел Павел Климкин завил, что Венгрия в свете последних событий и политических заявлений вплотную приблизилась к "красной линии". Об этом Климкин рассказал в интервью BBC News Украина.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", - заявил министр.

Глава МИД считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением действительности.

"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", - отметил Климкин.

Как сообщала "Страна", миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде после поджога Общества венгерской культуры.

Также сообщалось, что МИД Венгрии не рекомендовал поездки в Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.

А 15 марта на Закарпатье задержали более 30 вооруженных людей, которые направлялись в Ужгород автомобилями из Киева, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Николаевской областей. В цели своего визита на Закарпатье указали - туризм.