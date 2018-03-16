Украинские легкоатлетки Ольга Земляк и Олеся Повх получили долгосрочную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает Sport Arena.

О дисквалификации украинскую Федерацию легкой атлетики (ФЛАУ) уведомило одно из подразделений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Земляк и Повх временно отстранили в июле прошлого года, было начато расследование. Теперь исполком ФЛАУ вынес окончательное решение по их делам.

Земляк дисквалифицировали на восемь лет - до 2 августа 2025 года, Повх на четыре – до 2 августа 2021 года.

Результаты спортсменок в период с 5 июля 2016 года по 3 августа 2017 года были аннулированы. Они лишены всех наград, баллов в рейтинге, титулов, завоеванных в указанный период. Украинкам также придется вернуть призовые и денежные вознаграждения.

Повх на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х100 м, Земляк была лучшей легкоатлеткой Украины по итогам 2016 года.

Напомним, что ранее после провала допинг-проб, сделанных на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине олимпийских медалей собирались лишить Наталью Давыдову и Ольгу Коробку, которые получили в 2008 году бронзовые и серебряные награды соответственно.

Как сообщала "Страна", министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных в спортивных мероприятиях на территории России.