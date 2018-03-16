Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает за счет средств госбюджета погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед поставщиками на неподконтрольные территории Донбасса.

Об этом говорится в законопроекте "Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии", который был вынесен на рассмотрение комитета Кабмина 15 марта, пишут "Наши деньги".

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок".

На сегодня дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская – 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Один из них – погашение задолженности потребителей с неподконтрольных территорий за счет средств государственного бюджета. В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указало сумму задолженности таких потребителей.

Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет министров.

Также предложено списать задолженность ГП "Энергорынок" перед поставщиками электроэнергии в так нызываемые "ЛДНР".

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП "Энергорынок" и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКП в тарифах на распределение электрической энергии.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрэнерго" полностью прекратило подачу электричества в "ДНР".

26 июля 2017 года руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольные территории.

По его словам, долги за электроэнергию потребителей неподконтроольных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 года составили 2,5 млрд грн.

По словам руководителя Донецкой ОВГА Павла Жебривского, долг за электроэнергию т.н. "ЛДНР" состоянию на июнь 2017 года составил 3,9 млрд грн.

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