В поселке Ирпень Киевской области неизвестные убили семейную пару пенсионеров, а все их жилье буквально перевернули вверх дном.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

15 марта, в 19:30 на спец линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. По указанному адресу полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. Глава полиции столичной области Дмитрий Ценов взял под личный контроль ход расследования тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом парень забил насмерть пенсионерку, потому что считал ее ведьмой.

Также в Киевской области зарезали многодетную мать. Убийца нанес 10 ножевых ранений.