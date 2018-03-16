Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сообщила о сексуальных домогательствах к ней, когда она еще была несовершеннолетней.

Об инциденте она рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar.

По ее словам, один из режиссеров попросил ее снять рубашку и показать грудь, но Лопес отказалась.

"Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!" Это был один из моих первых фильмов", - поделилась воспоминаниями знаменитость.

При этом она не стала раскрывать имя режиссера.

Фото: harpersbazaar.com

Напомним, что американская певица Дженнифер Лопес на 48-й день рождения появилась перед публикой в очень откровенном полупрозрачном мини-платье.

Как сообщала "Страна", Дженнифер Лопес призналась в Instagram, что потеряла связь с семьей из-за ураганов.