Поддержка вступления в НАТО оказалась самой низкой в восточных и южных областях Украины.

Об этом говорится в исследовании Национального института демократии США за декабрь 2017 года. В ходе него было опрошено более семи тысяч человек.

На востоке в Альянс уже до 2020 года хотели бы вступить 22% опрошенных, а на юге - 24%.

Центр и север Украины демонстрируют более высокую поддержку НАТО - 48%. Но большинство сторонников северо-атлантического альянса проживает на западе страны - 59%.

В среднем по Украине в НАТО хотят 40% респондентов.

Ранее "Страна" разбирала, что означает "новый статус" Украины в НАТО.

В марте представитель США по Донбассу Курт Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО.