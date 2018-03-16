В Закарпатской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве его 15-летнего товарища, который пришел к нему домой в гости.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

14 марта, в полицию поступило сообщение от медиков об умышленном убийстве несовершеннолетнего в поселке Нижняя Апша.

Полиция установила, что 14-летний подросток, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм девятиклассник умер на месте.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины - умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Полиция напоминает, что уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет.

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, что в ночь на 16 марта в городе Берегово Закарпатской области неизвестные выбили стекла в девяти авто с венгерскими номерами. При этом авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались неповрежденными.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье задержали более 30 вооруженных людей, которые направлялись в Ужгород.