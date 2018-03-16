Регламентный комитет Верховной Рады получил представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и аресте нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке переворота.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", - сказала руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

Первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на 21 марта. На нем, возможно, будет рассматриваться представление ГПУ.

"После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения ... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы, то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду", - пояснил Арешонков.

По его прогнозам, парламент может рассмотреть соответствующее представление ГПУ 22 марта.

Ранее "Страна" рассказывала о фабуле обвинений против Надежды Савченко. Как утверждает СБУ, она вела переговоры с военными и с Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению президента. В то же время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры.