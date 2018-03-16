Сегодня, 16 марта Житомирский апелляционный суд решал вопрос подсудности дела журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме.

Защитники журналистов говорят, что благодаря их усилиям прокуратуре не удалось "по-тихому" провести заседание суда и "направить дело политзаключенных на рассмотрение в очередное село Житомирской области".

Об этом пишет Центр свободы слова на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Василец рассказал: "В СИЗО каждый день у меня начинался с вопроса: "Ты еще живой?".

Также появилось видео освобождения журналистов Васильца и Тимонина из-под стражи.

В конце февраля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, и сменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней.

Таким образом, суд отменил решение Андрушевского суда и решил пересмотреть дело в первой инстанции.

Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.