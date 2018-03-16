Защита Васильца и Тимонина не дала направить их дело в "очередное село Житомирской области"
Сегодня, 16 марта Житомирский апелляционный суд решал вопрос подсудности дела журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме.
Защитники журналистов говорят, что благодаря их усилиям прокуратуре не удалось "по-тихому" провести заседание суда и "направить дело политзаключенных на рассмотрение в очередное село Житомирской области".
Об этом пишет Центр свободы слова на своей странице в Facebook.
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Василец рассказал: "В СИЗО каждый день у меня начинался с вопроса: "Ты еще живой?".
Также появилось видео освобождения журналистов Васильца и Тимонина из-под стражи.
В конце февраля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, и сменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней.
Таким образом, суд отменил решение Андрушевского суда и решил пересмотреть дело в первой инстанции.
Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.