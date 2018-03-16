Ночью на Закарпатье разбили девять авто с венгерскими номерами
В ночь на 16 марта в городе Берегово Закарпатской области неизвестные выбили стекла в девяти авто с венгерскими номерами. При этом авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались неповрежденными.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Инцидент произошел во дворе пятиэтажек на улицах Шевченко и Корятовича, рядом со спортбазой "Закарпатье".
Сообщение об инциденте поступило в полицию поступило сегодня около 06:47. На месте работают правоохранители.
Издание отмечает, что на автомобилях с иностранной регистрацией на Закарпатье ездят немало украинцев, поэтому, возможно, провокация была организована "для внешнего зрителя".
В эти дни на Закарпатье отмечают 79 годовщину Карпатской Украины и 170 лет венгерской революции.
Берегово является пограничным туристическим закарпатским городом, где проживает, одна из крупнейших венгерских общин региона.
Фото: mukachevo.net
Напомним, что представитель миссии ОБСЕ рассказал об усилении наблюдения в Ужгороде.
Как сообщала "Страна", МИД Венгрии не советует своим туристам ездить в Закарпатье.