Более трети украинцев считают распад СССР негативным событием. Об этом говорят результаты опроса американского Национального института демократии, проведенного в декабре 2017 года.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института.

Жалеющих об исчезновении Союза в стране оказалось 36%, а тех, кто находит развал СССР позитивным - 31%.

Отметим, что опрос не проводился на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, где проживают миллионы граждан Украины.

В центре и на севере страны (включая Киев) количество жалеющих об СССР даже выше, чем в среднем по стране - 38%. Больше всего сторонников Союза на востоке и юге Украины - 49% и 48% соответственно.

На западе Украины таковых только 16%, а 53% считают развал СССР позитивным явлением.

Среди молодых людей до 35 лет негативным распад Союза считают 22% опрошенных, а позитивным - 35%. Остальные группы населения больше жалеют об исчезновении советского государства, чем радуются этому.

Ранее "Страна" сообщала, что социологи выяснили, в каком регионе Украины больше всего жалеют о распаде СССР.

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